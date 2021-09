Wahlen 2021 : Lützower Landwirt kritisiert Programme der Parteien

Jonas Albrecht fühlt sich manchmal von der Politik alleine gelassen, denn ihm fehlt das Thema Landwirtschaft im Wahlkampf. Dennoch kann er sich keinen anderen Beruf vorstellen.

Lützow | Seine Füße reichten noch nicht mal an die Pedale, da ist Jonas Albrecht schon mit seinem Vater auf dem Trecker gefahren. Heute steht für den 20-Jährigen fest: Er will den Hof seiner Eltern übernehmen. Trotz des Ärgers, der ihn bei manchen politischen Entscheidungen überkommt. „Als Landwirt weiß ich nicht, wen oder was ich wählen soll“, sagt Jonas A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.