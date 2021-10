Nach Corona-Zwangspause : Lübecker Martensmann macht sich mit einem Fass Wein auf nach MV

Nach der coronabedingten Absage 2020 wird der Lübecker Martensmann wieder Richtung MV fahren. So wird er in Schönberg zu einem Festakt erwartet. Volksfeste in Rehna und Schwerin wird es hingegen noch nicht geben.

Rehna | Nach der Corona-Zwangspause wird sich der Lübecker Martensmann in diesem Jahr wieder auf die Reise Richtung Mecklenburg begeben. Zumindest bis Schönberg will er fahren. Ein rauschendes Fest mit hunderten Gästen in Rehna fällt hingegen aus. Ob es in Schwerin einen Empfang geben wird, ist noch offen. Rehna stuft das Risiko als zu hoch ein „Es ist ...

