Nordwestmecklenburg : Lockdown durch die Hintertür macht Museen zu schaffen

Sie bieten spannende Einblick in die Geschichte: Museen in Nordwestmecklenburg. Momentan haben aber auch sie mit Problemen zu kämpfen. Denn die Besucher bleiben seit Inkrafttreten der 2Gplus-Regelung aus.

Rehna | Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sorgt die 2Gplus-Regelung weiterhin für Diskussionen und stellt Kultureinrichtungen in Nordwestmecklenburg zunehmend vor Probleme. So bleiben Museen seit Einführung der 2Gplus-Regelung die Besucher aus. Dadurch brechen ihnen auch Einnahmen weg. „Es kommt niemand mehr und somit klötert auch nichts mehr in der Kasse...

