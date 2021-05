Seltenes Jubiläum in Schlagsülsdorf : Schornsteinfeger gratuliert Liane Lafrenz am 100. Ehrentag

Liane Lafrenz ist in der Zeit der Weimarer Republik in einer Gaststätte geboren worden und feierte am Mittwoch ihren 100. Geburtstag. Sie ist die älteste Einwohnerin der Gemeinde Thandorf.

Schlagsülsdorf | Blumen, Ständchen, Freudentränen – dies und einiges mehr hat es am Mittwoch in Schlagsülsdorf gegeben. Denn mit Liane Lafrenz wurde die älteste Einwohnerin der Gemeinde Thandorf 100 Jahre alt. Und zu ihrem Jubiläum konnte die Mecklenburgerin neben Einwohnern und ehemaligen Weggefährten auch Vertreter der Kirche und der Gemeinde begrüßen. Dabei war in ...

