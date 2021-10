Wismar : Leiche im Hafenbecken entdeckt

Nach dem Fund eines toten Mannes sucht die Polizei nach Zeugen.

Wismar | Bereits am Dienstag bargen Beamte der Wasserschutzpolizei eine leblose Person aus dem Wismarer Hafenbecken in Höhe des Kreuzfahrt-Abfertigungsgebäudes am Brunkowkai. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei konnte den Verstorbenen bereits eindeutig identifizieren. Demnach handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus der...

