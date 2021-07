Nach jahrelangem Kampf : Landesregierung von MV soll über Tempo 30 in Stove entscheiden

Ein jahrelanger Kampf um eine Temporeduzierung in der Molzahner Straße in Stove könnte doch noch zu Gunsten der Anwohner entschieden werden. Dabei hatten sie die Hoffnung schon so gut wie aufgegeben.

Stove | Er hatte das Thema schon abgehakt und war resigniert. Doch dann erhielt Oliver Prieß aus Stove Post vom Petitionsausschuss des Landtages MV. Daraus geht hervor, dass eine Anordnung von Tempo 30 in der Molzahner Straße in Stove zu erwägen sei. Denn die Straße befinde sich in keinem guten Zustand. Zudem dürften nach Meinung des Petitionsausschusses die ...

