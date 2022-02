Von Stove bis Kirch Mummendorf : Land unter nach heftigen Regenfällen

Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben die Pegel von Flüssen und Gräben massiv ansteigen lassen. Anwohner nehmen es mit Humor und Gelassenheit.

Stove | Stromschnellen im Norden? Die gibt es derzeit an mehreren Orten zu sehen. Zum Beispiel in Stove in der Gemeinde Carlow. Dort ist der Wasserpegel eines Zulaufs des Flusses Maurine stark angestiegen. Und zwar so sehr, dass wagemutige Hobbysportler dort Kanuwettkämpfe austragen könnten. Einwohner von Stove, wie Gerald Keller, nehmen das Ganze...

