Boltenhagen : Ladendiebin nimmt Supermarkt-Mitarbeiter auf Motorhaube mit

Der Mann stellte sich vor das Auto, um die Diebe zu stoppen.

von Simon Sachseder

28. Januar 2020, 06:25 Uhr

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Supermarktmitarbeiter mit ihrem Auto angefahren und auf der Motorhaube mitgenommen. Zuvor hatte ihr mutmaßlicher Komplize am Montagnachmittag drei Flaschen Alkohol aus einem Supermarkt in Boltenhagen gestohlen, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Mit dem Diebesgut war der Mann zu der Frau ins Auto gestiegen.

Diebesduo konnte fliehen

Als die beiden davonfahren wollten, stellte sich der Ladenmitarbeiter vor das Auto - die Fahrerin fuhr trotzdem los. Der Mann geriet auf die Motorhaube und fiel erst herunter, als der Fluchtwagen mit einem anderen Wagen auf dem Parkplatz zusammenstieß.

Das Duo konnte unerkannt fliehen, der Mitarbeiter des Supermarkts zog sich eine Schürfwunde zu. Die Polizei ermittelt gegen die beiden wegen räuberischen Diebstahls und gegen die Frau zusätzlich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.