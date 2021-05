Bentin : Kulturverein trotzt Corona und stellt Maibaum auf

Einwohner von Bentin lassen sich nicht unterkriegen und stellten auch in Zeiten von Corona einen Maibaum auf.

Bentin | Auch in Zeiten von Corona halten Einwohner von Bentin an Traditionen fest. Aktuelles Beispiel ist das Aufstellen des Maibaums, der von einem Bewohner gespendet worden war. Mitglieder des Kulturvereins „Neues Leben“ holten daraufhin und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen die Birke aus einem Waldstück und stellten sie in Bentin auf. „Für ...

