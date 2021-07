Bentin : Kulturverein holt Herrentagstour nach und erkundet die Region

Nachdem wegen der Corona-Pandemie im Mai eine Herrentagstour ins Wasser gefallen ist, schwangen sich nun Mitglieder des Vereines „Neues Leben“ auf ihre Drahtesel. Sie starteten eine Rundtour mit vielen Erinnerungen.

Bentin | Die Radtour führte die 14 Pedalritter an diesem Wochenende vom Kulturhaus Bentin aus nach Drönnewitz, Raguth, Döbbersen und Woezer See. Dort konnten sie sich bei einem ausgiebigen Picknick stärken, bevor es bei strahlendem Sonnenschein über Woez und Stölllnitz zurück nach Bentin ging. In Drönnewitz wurde einst heftig gefeiert Während der Tour wa...

