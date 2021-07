Wismar : Kreuzfahrtschiff macht früher als erwartet in Wismar fest

Wegen starken Windes musste die Reederei der „World Voyager“ einen geplanten Stopp vor Boltenhagen absagen

Wismar | Überraschung am Donnerstagmorgen im Hafen von Wismar: Gut vier Stunden früher als geplant machte das Expeditionsschiff „World Voyager“ am Kreuzfahrerpier der Hansestadt fest. Eigentlich sollte das 126 Meter lange Kreuzfahrtschiff um diese Zeit noch vor der Weißen Wiek in Tarnewitz/Boltenhagen ankern. Die Reederei Mystic Cruises hatte den Stopp in Bolt...

