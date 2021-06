Musikschule Nordwestmecklenburg : Musikfans können Konzertluft in Wismar schnuppern

In der Hanse- und Kreisstadt Wismar wird es an diesem Wochenende wieder Auftritte der musikalischen Art geben. Dabei handelt es sich um Mini-Konzerte der Kreismusikschule aus Anlass ihres 30-jährigen Bestehens.

Wismar | Musik to go – so nennen die Initiatoren der Mini-Konzerte diese Veranstaltungsform. Dabei können Interessierte vorab ein kleines Überraschungskonzert buchen und sich in Wismar auf rund zehn Minuten Musik durch Künstler der Kreismusikschule „Carl Orff“ freuen. Dargeboten werden diese Mini-Konzerte am Sonnabend, 5. Juni, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr...

