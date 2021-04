Absage : Corona stoppt erneut beste Pflüger Westmecklenburgs

Der in Westmecklenburg beliebte Pflügerwettstreit muss coronabedingt abgesagt werden. Er soll 2022 nachgeholt werden.

Grevesmühlen/Brüsewitz | Die Vorfreude war groß, die Enttäuschung ist wohl noch größer – so muss in Westmecklenburg zum zweiten Mal nach 2020 der Pflügerwettstreit abgesagt werden. Das kündigte der Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg an. Der Grund für die Absage kommt wiederum wenig überraschend. So kann die Veranstaltung in Brüsewitz wegen der Corona-Pandemie nicht sta...

