Nordwestmecklenburg : Kreisagrarmuseum: Wissenswertes über den Weinanbau

Vorträge und Verkostung über das Getränk der Götter in Dorf Mecklenburg.

Dorf Mecklenburg | Lokaler Weinanbau ist in Nordwestmecklenburg in aller Munde. Für entsprechende Schlagzeilen sorgen seit Monaten die Inhaber des Weinbergs Dähn, dem einzigen Weinbaubetrieb in Westmecklenburg. Dem kann sich offensichtlich auch das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg nicht verschließen und bietet für Mittwoch, 10. November, gleich zwei Vorträge mit der...

