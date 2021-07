Mey-Lieder in Veelböken : Erstes Konzert am Hexenhaus nach Corona-Zwangspause

Fans des Liedermachers Reinhard Mey könnten am Sonntag in Veelböken auf ihre Kosten kommen. Der Hobbymusiker Nils Pfützner wird dort ein Konzert mit Liedern Reinhard Meys geben.

Veelböken | Es ist das erste Konzert nach der Corona-Zwangspause 2021, zu dem das Hexenhaus-Team aus Veelböken einlädt. Zu Gast wird der Lehrer und Hobbymusiker Nils Pfützner sein. Er wird am Sonntag, 25. Juli, von 14.30 Uhr an Lieder von Reinhard Mey singen. Für Pfützner wird es das zweite Konzert in Veelböken sein. Er war bereits im Juni vergangenen Jahres d...

