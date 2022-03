Wismar : Hilfsbereitschaft für Geflüchtete überfordert die Kleiderkammer

Am Dienstag hat das Deutsche Rote Kreuz in Wismar eine Kleiderkammer für Geflüchtete aus der Ukraine eröffnet. Die Spendenbereitschaft ist so groß, dass die Ehrenamtlichen nicht mehr hinterherkommen.

Wismar | Der Anruf kommt kurz nach 8 Uhr am Morgen. „Die Spendenbereitschaft ist großartig, aber wir kommen mit dem Sortieren nicht mehr nach“, sagt Maike Frey vom Deutschen Roten Kreuz Nordwestmecklenburg. Lesen Sie auch: DRK eröffnet Kleiderkammer für Geflüchtete in Wismar Am Dienstag hatte der Träger in Wismar eine Kleiderkammer eröffnet für Geflüchte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.