Kirchenmusik : Kinderchor präsentiert in Carlow eigenes Musical

Letzter Termin der Reihe „Drei Dörfer im Advent“ ist das Konzert des Kinderchors der Kirchengemeinden Carlow und Schlagsdorf am 21. Dezember.

Carlow | Seit gut einem Jahr haben sie zusammen Spaß am Musizieren: Nun fiebern die Mädchen und Jungen des Kinderchors der Kirchengemeinden Barlow und Schlagsdorf dem letzten großen Auftritt in diesem Jahr entgegen. Am Dienstag, dem 21. Dezember, werden sie in der Carlower Kirche das Musical „Der Schweinachtsmann“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa aufführen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.