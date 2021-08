Parber : Kellerbrand in Suchtklinik bei Rehna

Am Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, war es in einem Werk- und Therapieraum im Keller eines Unterkunftsobjektes der Median-Sucht- und Rehabilitationsklinik in Parber zu einem Brand gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Parber | Ein Patient der Einrichtung bemerkte das Feuer und löste den Hausalarm aus. Die 13 Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen, teilte Polizeioberkommissar Steffen Roeske vom Polizeirevier Gadebusch mit. Feuerwehren Rehna und Schönberg waren vor Ort Die Freiwilligen Feuerwehren Rehna und Schönberg führten die Löscharbeiten durch. Der betro...

