Bentin : Keine Telefonate nach Blitzschlag möglich

Damit hatte niemand gerechnet: In Bentin schlug der Blitz ein und verursachte Schäden, die bis heute nicht behoben sind.

Bentin | Auch eine Woche nach einem Blitzeinschlag in Bentin im Landkreis Nordwestmecklenburg haben Einwohner mit den Auswirkungen zu kämpfen. Zum Beispiel Alfred Lengning. Der 87-Jährige kann seitdem nicht mehr telefonieren und auch das Internet nicht mehr nutzen. Denn der Blitzschlag in Bentin war offenbar so heftig, dass es zu zahlreichen Überspannungssc...

