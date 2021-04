Ausfall des Schwimmunterrichts : Kein Schwimmunterricht im Landkreis Nordwestmecklenburg

Durch die Schließung der Hallenbäder können sich in Nordwestmecklenburg immer weniger Kinder sicher im Wasser bewegen.

Schlagsdorf/Roggendorf/Wismar | Wenn die Temperaturen in die Höhe klettern, zieht es viele wieder an die Seen oder die Ostseeküste. Aber was, wenn das Kind nicht schwimmen kann? Rund 70 000 Interessierte konnten bundesweit nicht an den üblichen Kursangeboten im Anfängerschwimmen teilnehmen, zeigt die jüngste Statistik der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Eine der Hauptursac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.