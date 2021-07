Positiver Trend in MV : Immer mehr Kinder und Jugendliche mit „Züchtervirus“ infiziert

In MV zieht es immer mehr junge Menschen zur Rassegeflügelzucht. So hat sich die Zahl der Jungzüchter innerhalb von fünf Jahren nahezu verdoppelt. Einige von ihnen nutzen die Ferienzeit zur Teilnahme an einem Jugendlager.

Meetzen | Gegen das sogenannte Züchtervirus ist offenbar kein Kraut gewachsen. Denn wer sich einmal damit „infiziert“ hat, kommt von der Rassegeflügelzucht kaum wieder los. Vor allem immer mehr junge Menschen entdecken dieses Hobby für sich. So habe sich die Zahl der Jungzüchter im Landesverband MV von 100 auf 200 innerhalb von fünf Jahren erhöht, sagt die L...

