Regionale Produkte : Jetzt bewerben zur Teilnahme am Biosphäre-Schaalsee-Markt

Treffen für Erzeuger regionaler Lebensmittel und von Kunsthandwerk aus eigener Herstellung findet seit 1999 in Zarrentin statt

Zarrentin | Der Countdown läuft: Noch bis zum 11. Februar können sich Direktvermarkter zur Teilnahme am diesjährigen Biosphäre-Schaalsee-Markt bewerben. Spätere Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Der Biosphäre-Schaalsee-Markt findet seit 1999 jeden ersten Sonntag von April bis November von 10 bis 17 Uhr am Informationszentrum Pahlhuus in Zarrentin am...

