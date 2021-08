Jamel : Jamel rockt den Förster soll in abgespeckter Form stattfinden

Jährlich lockt das Festival zahlreiche Musikbegeisterte in das kleine Dorf Jamel bei Wismar, auch um ein politisches Zeichen zu setzen. Nicht so 2020. In diesem Jahr soll es trotz Corona jedoch wieder klappen.

Jamel | Die Organisatoren des Festivals „Jamel rockt den Förster“ bei Wismar hoffen trotz Corona-Krise darauf, dass das Festival in diesem Jahr wieder stattfinden kann - allerdings in kleinerem Rahmen. Sie sei optimistisch, sagte Birgit Lohmeyer. „Wenn wir das nicht wären, könnten wir das nicht machen.“ Am 17. und 18. September sind Konzerte von nur jeweils z...

