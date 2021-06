Land investiert in Gadebusch : Vier neue Gebäude für die Straßenmeisterei Gadebusch

Verkehrsminister Christian Pegel war beim ersten Spatenstich an der Industriestraße dabei. Das Land investiert 7,1 Millionen Euro.

Gadebusch | Bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und neue Lager- und Unterstellmöglichkeiten: Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert in die Straßenmeisterei Gadebusch. Auf dem derzeitigen Lagerplatz am Standort Industriestraße sollen bis September 2023 vier neue Gebäude entstehen. Am Donnerstagnachmittag erfolgte der erste Spatenstich. Mit dabei ...

