Gadebusch : Bund unterstützt außerschulische Angebote für junge Leute

Kein Geld für großartige Projekte? Dann könnte ein Förderprogramm weiterhelfen. Für welche Angebote das in Frage kommt, erfuhren Engagierte aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Schlossberg in Gadebusch.

Gadebusch | Von einem Bundesprogramm könnten in MV künftig möglicherweise noch mehr Kinder und Jugendliche profitieren als bislang. Denn wie Vereine, Institutionen und Kulturschaffende an Fördermittel für außerschulische Angebote der kulturellen Bildung gelangen können, erfuhren sie am Mittwoch bei einer Infoveranstaltung auf dem Gadebuscher Schlossberg. Dort war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.