Hansestadt Wismar : Unangemeldete Demo in Wismar

Veranstalter von „Wismar geht spazieren“ bislang unbekannt

Wismar | Eine unangemeldete Demonstration soll am heutigen Montagabend in der Wismarer Altstadt stattfinden. In sozialen Medien sowie auf in Briefkästen verteilten Flyern wird diese unter dem Motto „Wismar geht spazieren“ beworben. Die Polizei hat sich auf die V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.