Der Traum vom Eigenheim : Carlow setzt auf Wachstum und schafft Platz für Häuslebauer

Der Bau-Boom in Nordwestmecklenburg hält an. Daher will auch die Gemeinde Carlow ein neues Baugebiet entwickeln. Noch in diesem Monat könnte der Startschuss für die Erschließung von 19 Bauplätzen fallen.

Carlow | Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Boden unter der Last tonnenschwerer Baufahrzeuge anfängt zu beben. Denn voraussichtlich noch in diesem Monat soll mit der Erschließung eines Baugebietes westlich der Schönberger Straße in Carlow begonnen werden. Knapp 20 Bauplätze sollen dort entstehen – und die Nachfrage nach den Baugrundstücken ist eno...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.