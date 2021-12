Nach Weihnachten : Impfaktion in Wismarer Nikolai-Kirche

Am 27. Dezember wird das Gotteshaus kurzzeitig zum Impfzentrum.

Wismar | Impfungen gegen das Coronavirus finden immer wieder auch an außergewöhnlichen Orten statt. Wer sich in Wismar nicht im Impfstützpunkt oder einer Arztpraxis gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchte, hat am kommenden Montag eine einmalige Gelegenheit: Am 27. Dezember zwischen 9 und 12 Uhr wird die Nikolai-Kirche kurzerhand zum Impfzentrum. Fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.