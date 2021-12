Ohne Termin : Impfaktion in Gadebusch am Mittwoch

Wer nicht in die Impfstützpunkte des Landkreises fahren will, kann seine Impfung Mittwochnachmittag in Gadebusch erhalten.

Gadebusch | Gegen die Pandemie gilt weltweit: Impfen hilft. Doch wo können sich Nordwestmecklenburger ihren Piks abholen? Am Mittwoch bietet das mobile Impfteam von 14 bis 18 Uhr die Dosis Biontech oder Moderna ohne Termin an. Stattfinden soll die Aktion bei der freiwilligen Feuerwehr Gadebusch in der Agnes-Karll-Str. 46. Facebook Iframe Sowohl Erst-, ...

