Mobiles Angebot : Impfaktion in Gadebusch findet am 5. Januar in der Feuerwehr statt

Am 5. Januar können sich Interessierte von 14 bis 18 Uhr einen Piks gegen das Coronavirus abholen.

Gadebusch | Das mobile Impfteam des Landkreises Nordwestmecklenburg macht am 5. Januar Station in Gadebusch. Wie der Landkreis am Mittwochmorgen auf seiner Facebook-Seite mitteilte, können Interessiert sich an diesem Tag von 14 bis 28 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch in der Agnes-Karll-Straße 46 ihren Piks gegen das Coronavirus abholen. Facebook Ifr...

