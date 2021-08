Nordwestmecklenburg : Impfaktion am Jobcenter in Wismar

Am 12. August kommt Vakzin von Biontech/Pfizer zum Einsatz.

Wismar | Das Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg bietet am Donnerstag, 12. August, einen „mobilen Impftag“ am Jobcenter in Wismar, Werkstraße 2a, an. Das Vakzin von Biontech/Pfizer zum Schutz vor dem Coronavirus wird von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr in einem Rettungswagen, das als Impfmobil dient, gespritzt. Wie ein Sprecher des Landkreises...

