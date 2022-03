Nordwestmecklenburg : Impf-Team vorerst zum letzten Mal in Schönberg

Zur Verfügung stehen Erst-, Zweit-, oder Drittimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen. Für Impfungen mit Novavax ist eine Terminanmeldung notwendig.

Schönberg | Am Montag, 14. März, startet das Impf-Team des Landkreises Nordwestmecklenburg zu seiner vorerst letzten Woche mobiler Impfangebote in den Amtsbereichen. Los gehts direkt am Montag in der Palmberghalle an der Rudolf-Hartmann-Straße 2a in Schönberg. Vor Ort können Impfwillige sowohl die Erst-, Zweit-, als auch die Drittimpfungen entsprechend der Sti...

