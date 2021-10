Handy soll an Müllabfuhr erinnern : Diskussion um Abfall-App für Einwohner in Nordwestmecklenburg

Geht es nach der Links-Fraktion im Kreistag, werden die Bürger künftig vom Handy an die Müllabfuhr erinnert. Abfallwirtschaftsbetrieb verweist auf Kosten von knapp 50.000 Euro zum Erwerb der notwendigen Software.

Grevesmühlen | Der Wecker am Morgen, der Schrittzähler beim Wandern, die Kamera im Hosentaschenformat. Es gibt heute fast nichts mehr, was ein Mobiltelefon nicht ersetzen kann. Geht es nach den Vorstellungen der Links-Fraktion im Kreistag von Nordwestmecklenburg, erinnern diese kleinen schlauen Alleskönner die Einwohner des Landkreises demnächst auch noch an die bev...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.