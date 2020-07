Rehna : Illegale Müllentsorgung sorgt für großflächiges Feuer

von Marc Niedzolka/dpa

17. Juli 2020, 16:49 Uhr

Eine illegale Müllentsorgung in Rehna (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat zu einem Feuer mit einem Durchmesser von bis zu zehn Metern geführt. Die Polizei stellte am Donnerstagabend Reste von Abfallholz fest, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Das Feuer drohte den Angaben zufolge auf angrenzende Bäume überzugehen - dies konnte die Freiwillige Feuerwehr verhindern. Auf die 33 und 39 Jahre alten mutmaßliche Täter wartet nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Abfallrecht.