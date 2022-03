Krieg in der Ukraine : Holocaust-Überlebende nennen Putins „Denazifizierung“ riesige Lüge

In Litauen geboren, im Konzentrationslager Experimenten ausgesetzt, in Russland aufgewachsen: Für Alexej Heistver ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Wir haben ihn in Wismar getroffen.

Wismar | „Keine Panik, Valentina, alles ist gut. Wir befreien nur Donezk und Luhansk nach Jahre langen Qualen. Uns geht es gut.“ Alexej Heistver zitiert die Nichte seiner Frau. „Ob sie nicht wisse, was in Mariupol, in Charkiv geschehen sei, habe ich sie gefragt.“ Weniger Lügen-Kanäle sollten sie gucken, Valentina und er – in Deutschland, im Westen, antwortet d...

