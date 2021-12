Historischer Bau : Restaurierung der Dorfkirche in Schlagsdorf

Für die Außentüren und Außenfenster der Kirche stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 10.000 Euro bereit.

Schlagsdorf | Seit 2006 gehört die Dorfkirche in Schlagsdorf zu den Förderprojekten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). In diesem Jahr stellt die DSD dank zahlreicher zweckgebundener Spenden und Spenden für Sakralbauten der Dorfkirche für die Restaurierung der Außentüren und Außenfenster 10.000 Euro zur Verfügung, so die Stiftung in einer Mitteilung. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.