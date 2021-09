Gadebusch : Herbstmarkt kehrt nach Corona-Zwangspause zurück

Veranstalter versprechen, dass es auch ohne großen Festumzug wieder richtig bunt wird

Gadebusch | Darauf hat ganz Gadebusch gewartet: Endlich, nach langer Corona-Zwangspause, kehrt das gesellschaftliche Leben Stück für Stück zurück in die Münzstadt. In gut zwei Wochen sollen Herbstmarkt und Erntedankfest die tristen Pandemie-Monate ein wenig vergessen lassen. Zwar wird es am 18. September keinen gewohnt großen Umzug zum Erntefest geben, kunterbunt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.