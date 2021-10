Gruselspaß auf dem Lande : Halloween-Feuer und Lampionumzug in Groß Salitz

Süßes oder Saures, könnte es am kommenden Wochenende in Groß Salitz heißen. Denn dort sind Aktionen für kleine Halloween-Fans geplant.

Groß Salitz | Ein sogenanntes Halloween-Feuer sowie einen Lampionumzug wird es am Sonnabend, 30. Oktober, in Groß Salitz geben. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, kündigte Benjamin Tardel von der Freiwilligen Feuerwehr Krembz an. Nach seinen Angaben beginnt der Lampionumzug in Groß Salitz wenig später um 18 Uhr. „Alle Kinder, die sich passend ...

