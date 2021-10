Neubau in Lützow : Zeitkapsel im Grundstein des Feuerwehrgerätehauses

Im Boden des zukünftigen Schulungsraums werden alte Fotos und Zeitungsausschnitte des vorherigen Baus aufbewahrt.

Lützow | Das Fundament ist gelegt, die ersten Mauern des zukünftigen Feuerwehrgerätehauses in Lützow sind zu erkennen. Die Grundsteinlegung mit einer alten Tradition abzuschließen, fand Bürgermeister Gerd Klingenberg wichtig. Damit der alte Bau aus den 1960er-Jahren nicht in Vergessenheit gerät, setzte er eine Zeitkapsel in das Fundament des künftigen Schulung...

