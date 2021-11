Weihnachten : Grevesmühlen sucht Händler für Adventsmarkt

Nach einer Coronapause 2020 kann der Kreihnsdörper Adventsmarkt in Grevesmühlen am 27. November wieder starten. Dafür sucht die Stadt nun Unterstützer.

Grevesmühlen | Am ersten Adventswochenende ist es wieder soweit: Nach der Coronapause im vergangenen Jahr kann der Kreihnsdörper Adventsmarkt in Grevesmühlen am 27. November wieder stattfinden. Für die Zeit von 14 bis 21 Uhr sucht die Stadt wieder Händler und Vereine, die den Markt mit Weihnachtlichem, Speisen und Getränken unterstützen möchten. In diesem Jahr wi...

