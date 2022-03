Großeinsatz für die Feuerwehr : Grevesmühlen: Autoanhänger mit Laub entzündet sich selbst

In der Nacht zum 23. März gab es einen Feuerweheinsatz in der Pelzerstraße. Brandschützer aus Grevesmühlen, Upahl und Plüschow waren im Einsatz.

Grevesmühlen | Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Brandschützer der freiwilligen Feuerwehr Upahl am frühen Morgen des 23. März gerufen. In der Pelzerstraße in Grevesmühlen stand ein Auto-Anhänger in Flammen Facebook Iframe Gegen 0.30 Uhr rückten die Wehren zum Einsatzort aus, wie auch die Brandschützer aus Plüschow. Ebenso waren die Kameraden aus Gre...

