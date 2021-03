Schlagsdorf/Kneese : Grenzhus ist startklar für neue Saison

Verschönerungen im Außenbereich, Ordnung im Archiv. Kurzfilme im Internet erinnern an das Schicksal von Grenzopfern.

Schlagsdorf | Harry Weltzin wurde nur 28 Jahre alt. Zwei Selbstschussanlagen vom Typ SM-70 hatten den Diplom-Ingenieur aus Wismar, der am 4. September 1983 einen Tunnel unter dem Grenzzaun bei Kneese graben und so in die Bundesrepublik gelangen wollte, getötet. Seit dem Jahr 2013 erinnert ein Mahnmal an dieses dunkle Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte. Dieses...

