Nordwestmecklenburg : Warnekower trumpft mit riesiger Sonnenblume auf

Er liebt die Natur und hat derzeit etwas Großartiges auf seinem Anwesen in Warnekow vorzuweisen: eine Sonnenblume mit einer rekordverdächtigen Höhe von 4,34 Metern.

Warnekow | Prächtige Sonnenblumen gedeihen derzeit auch in Warnekow bei Rehna. Eines dieser Exemplare hat Gotthard Roeßler auf seinem Anwesen. Direkt neben dem Tor zum Hühnergehege ragt sie 4,34 Meter in die Höhe. Aus dem Raiffeisenmarkt in Rehna hatte der Warnekower Monate zuvor eine Tüte mit Sonnenblumen-Samen erworben. Anschließend zog er die Blumen auf de...

