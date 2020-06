Gevesmühlen: Zwei 12-jährige Radfahrerinnen verletzt

von svz.de

10. Juni 2020, 13:09 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei in Grevesmühlen zu einem Verkehrsunfall nach Rüting gerufen, bei dem sich zwei Kinder verletzt hatten. Am Unfallort eingetroffen, fanden die Beamten zwei 12-jährige Mädchen vor, denen gerade Erste Hilfe geleistet wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren die beiden Mädchen den Radweg der L 03 in Richtung Mühlen Eichsen. Unmittelbar hinter dem Ortsschild verhakten sich ihre Räder und sie stürzten. Eines der Mädchen erlitt eine Armfraktur und das andere leichte Verletzungen. Die Kinder wurden anschließend mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.