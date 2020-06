Reinhardstorf: Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 192

von svz.de

09. Juni 2020, 11:24 Uhr

Gestern überwachte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf der B 192 in der Ortslage von Reinhardstorf. In der Zeit von 13:30 bis 21:30 Uhr maßen die Beamten bei erlaubten 50 km/h insgesamt 1382 Kraftfahrzeuge und registrierten dabei 66 Überschreitungen. 52 davon lagen im Verwarn- und 14 im Bußgeldbereich. Sechs Fahrer erwartet neben Punkten in Flensburg und einer Geldbuße nun auch ein Fahrverbot. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 86 km/h.