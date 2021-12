Gadebusch und Umgebung : Diese Gastwirte bieten Außer-Haus-Verkauf zu Weihnachten an

Die durch die Corona-Pandemie gebeutelten Restaurants kämpfen weiter ums Überleben. Doch aufgeben wollen viele Unternehmer nicht. Sie bieten zu Weihnachten Aktionen an. Zum Beispiel in Rehna, Gadebusch und Möllin.

Gadebusch | Die Einen schließen vorübergehend den Betrieb und hoffen auf bessere Zeiten. Die Anderen sind auch an Weihnachten für ihre Gäste da und bieten Aktionen wie den Außer-Haus-Verkauf an. Die Rede ist von Gastronomen im Bereich Gadebusch und Rehna. Einer von ihnen ist Thomas Dilewsky vom Restaurant „Zum Schwedenkönig“ in Gadebusch. Gemeinsam mit seinem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.