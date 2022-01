Generationswechsel : Gadebuscher Unternehmen ECP bleibt in Familienhand

Mit Kunden von Gadebusch bis in die Mongolei – das erfolgreiche Unternehmen für Dämmsysteme ECP wurde beinahe 20 Jahre von Hans Christian Ruhberg geführt. Nun ist die Nachfolge geklärt.

Gadebusch | Am 1. Februar ist es so weit – das Familienunternehmen ECP feiert 20-Jähriges Bestehen. Ein weiterer Meilenstein für das in Gadebusch ansässige Unternehmen ist der Generationswechsel in der Führungsetage. Geschäftsführer Diplom-Wirtschaftsingenieur Hans Christian Ruhberg übergibt an seine Tochter Kai Melina Manhard. Sie wird zusammen mit ihrem Ehemann Michael das erfolgreiche Unternehmen weiterführen. Der Vater übergibt das Zepter Kai Melina und Michael Manhard bildeten bereits seit dem Sommer 2019 mit Hans Christian Ruhberg die Spitze des Unternehmens. Die Tochter Kai Melina Manhard sei bei der ersten Anfrage ihres Vaters zur Übernahme der Geschäftsführung zunächst sehr skeptisch gewesen: „Ich war eher weniger begeistert von der Idee. Nach dem Abschluss unseres Studiums wollten mein Mann und ich eigentlich im Süden bleiben, wo er geboren wurde.“ Weiterlesen: Zurück nach Nordwestmecklenburg: Jobs gibt es reichlich Doch Ruhberg gab nicht nach und sah seine Tochter zusammen mit ihrem Mann weiter in der Position der Geschäftsführer. So kam es, dass Kai Melina und Michael Manhard wieder in den Norden gezogen sind und sich – nach langer Beratung – für den Schritt entschieden haben. Langsam wird es Zeit, sich zurückzuziehen. Hans Christian Ruhberg ist glücklich, dass die Firma familienintern weitergeführt wird. „So weiß ich, dass das Unternehmen und die Belegschaft in top Händen ist“. Dennoch wird er seinem Schwiegersohn und seiner Tochter weiterhin beratend zur Seite stehen. „Man schleicht sich so ein bisschen raus“. Bis zum Jahresende möchte Ruhberg das getan haben. Anfang 2002 hatte Hans Christian Ruhberg die heutige ECP Gesellschaft in Kiel gegründet. Doch 2004 ergab sich die Möglichkeit auf einen Standort in Mecklenburg. Ruhberg erwarb die seit zehn Jahren leerstehende Halle in Gadebusch und siedelte mit allen Geräten und Maschinen in den Landkreis um. Von Gadebusch über Tirol bis in die Mongolei ECP produziert auf einer modernen, flexiblen Anlage sogenannte Sandwichelemente zur Erstellung von Innenwänden, Dächern und Fassaden. Dabei werden Werkstoffe mit verschiedenen Eigenschaften in Schichten zu einem Bauteil zusammengesetzt. „Unser Schwerpunkt liegt auf Dämmelementen der Bauwerkshülle für die Verarbeitung und Herstellung von Lebensmitteln, erklärt Michael Manhard. Darüber hinaus werden ebenfalls individuelle Sonderelemente nach Kundenwünschen bis hin zu ganzen Raum-Kubaturen realisiert. Weiterlesen: Optik Wichert vollzieht Generationswechsel in Gadebusch In spannenden 20 Jahren Firmengeschichte hat Hans Christian Ruhberg so einiges erlebt. Besonders gern erinnert sich der Senior-Chef an einen Großauftrag aus der Mongolei: „Die Kunden hatten zunächst eine chinesische Firma damit betraut – waren aber schnell unzufrieden und sind dann auf uns gestoßen“. Im mehr als 6000 Kilometer entfernten Land der Mongolen sollte eine Produktionsstätte für Rohdärme errichtet werden. Alle Wand- und Deckenelemente kommen aus Gadebusch und wurden in den ostasiatischen Staat geliefert. „Wir haben 25 große Container dorthin schicken lassen. Ein wirklich großer und toller Auftrag für uns.“ Auch bei uns in Supermärkten verbaut Über die Jahre hat sich der Firmengründer mit ECP einen großen Kundenstamm erarbeitet und ist sichtlich stolz darauf. „Wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser mit Elementen aus unserem Hause gebaut wurde“, sagt Ruhberg. Kunden gibt es im Landkreis Nordwestmecklenburg, aber auch anderorts. Von Rügen Fisch über die Rostocker Fleischwaren, Edeka, Tirol Milch aus Österreich bis hin zu einer Lachsfabrik auf den Färöer Inseln. ...

