In den Winterferien : Gadebuscher Stadtbibliothek organisiert Bastelangebot für Kinder

In den Winterferien können Mädchen und Jungen aus Papier und alten Zeitungen Blumen und vieles mehr kreieren.

Gadebusch | Pappe, Papier und Knöpfe sind einige Utensilien, die in den Winterferien in der Gadebuscher Stadtbibliothek in kreative Dinge verwandelt werden sollen. Daraus können wunderschöne Teile wie ein Winter-Mobile oder eine Papiermaus entstehen. Auch interessant: Freizeittreff startet nachhaltig in die Ferien „Ein wenig möchten wir aber auch den Frühli...

