Gadebusch : Ex-Olympionik hilft Reha-Sportlern auf die Beine

Siegfried Stark macht mit Renteneintritt neue Ausbildung und gibt Kurse im Fitness- und Gesundheitsstudio Fun Vital

Gadebusch | Knapp mehr als eine handvoll Frauen und Männern haben sich im Kursraum des Gadebuscher Fitness- und Gesundheitsstudios Fun Vital in Gadebusch ein dehnbares Gummiband um die Fußgelenke gebunden. Vor ihnen steht der Gadebuscher Siegfried Stark, sechster der Olympischen Spiele im Zehnkampf von 1976 in Montreal, Dritter der Europameisterschaften 1978 in P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.