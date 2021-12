Gadebusch : Schülerfirma bietet Vogelhäuser als Weihnachtsgeschenk an

Naturfreunde, aufgepasst! Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk noch nicht fündig geworden ist, sollte einen Abstecher zu einer Gadebuscher Schülerfirma unternehmen.

Rehna | Sägen, hämmern, feilen: Die preisgekrönte Schülerfirma „Gummibären“ hat sich in den vergangenen Monaten erneut mächtig ins Zeug gelegt. Sie stellte Produkte für die Tierwelt her und bietet sie aktuell im Gadebuscher Hagebaumarkt an. Dort können Naturfreunde zum Beispiel Nistkästen und Futterhäuser erwerben. Darüber hinaus hat die Schülerfirma entsp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.